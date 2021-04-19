Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Курс рубля: три фактора окажут давление на валюту РФ

Вероника Полынина
1 час назад
Наступившая неделя может оказаться решающей для рубля, пишет «Московский комсомолец».
Три фактора окажут давление на рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На курс российской валюты повлияет послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, и на которое традиционно остро реагируют биржевые игроки.
«Самым главным в содержании послания окажутся вопросы внешней политики. Если получит развитие конфронтационный сценарий, то для рубля это окажется крайне негативным моментом», – считает старший аналитик Forex Optimum Александр Розман.
Объявление о резком увеличении социальных расходов также может оказать негативное влияние на нацвалюту.
Также на этой неделе пройдет заседание Совета директоров ЦБ, на котором, предположительно, регулятор во второй раз подряд поднимет ключевую ставку. Обычно повышение ставки свидетельствует об ужесточении монетарной политики регулятора и ведет к ослаблению национальной валюты.
По мнению Александра Розмана, на этой неделе доллар может преодолеть значение в 77 рублей, а следующей промежуточной целью падения курса окажется порог в 80-81 рубль, который вполне может быть достигнут сразу после майских праздников
В качестве поддерживающих рубль факторов аналитики называют приближение налогового периода: до 25 апреля компании-экспортеры обязаны перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль и акцизы, что зачастую служит причиной укрепления рубля. Кроме того, российскую валюту может поддержать ожидаемый рост цен на нефть.
Как писал «Рамблер», финансовый аналитик Степан Демура заявил в интервью «Фонтанке», что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей.
Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар продолжит расти.
Рынки,Степан Демура,Владимир Путин,Центральный банк России,Московский комсомолец,Фонтанка.Ру,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители