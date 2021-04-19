Три фактора окажут давление на рубль

Наступившая неделя может оказаться решающей для рубля, пишет «Московский комсомолец».

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На курс российской валюты повлияет послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, и на которое традиционно остро реагируют биржевые игроки.

«Самым главным в содержании послания окажутся вопросы внешней политики. Если получит развитие конфронтационный сценарий, то для рубля это окажется крайне негативным моментом», – считает старший аналитик Forex Optimum Александр Розман.

Объявление о резком увеличении социальных расходов также может оказать негативное влияние на нацвалюту.

Также на этой неделе пройдет заседание Совета директоров ЦБ , на котором, предположительно, регулятор во второй раз подряд поднимет ключевую ставку. Обычно повышение ставки свидетельствует об ужесточении монетарной политики регулятора и ведет к ослаблению национальной валюты.

По мнению Александра Розмана, на этой неделе доллар может преодолеть значение в 77 рублей, а следующей промежуточной целью падения курса окажется порог в 80-81 рубль, который вполне может быть достигнут сразу после майских праздников

В качестве поддерживающих рубль факторов аналитики называют приближение налогового периода: до 25 апреля компании-экспортеры обязаны перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль и акцизы, что зачастую служит причиной укрепления рубля. Кроме того, российскую валюту может поддержать ожидаемый рост цен на нефть.

Как писал «Рамблер», финансовый аналитик Степан Демура заявил в интервью «Фонтанке», что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей.