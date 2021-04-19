Bloomberg: цены на нефть вырастут до $74 за баррель

Скопившиеся в период пандемии беспрецедентные нефтяные запасы в хранилищах практически закончились, что создает предпосылки для устойчивого подорожания, пишет Bloomberg. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики рассказали, что такой расклад может отправить цены выше $70 долларов за баррель.

Фото: Hasan Jamali/AP Hasan Jamali/AP

В феврале от накопленного во II квартале 2020 года на фоне пандемии COVID-19 избытка нефтяных запасов уже осталась лишь пятая часть, цитирует Bloomberg данные Международного энергетического агентства

Год назад в мире ощущался сильнейший дефицит нефтехранилищ. В июле 2020 в различных технологических емкостях на поверхности земли - магистральных нефтепроводах, в резервуарах танкеров, на нефтеналивных терминалах, в хранилищах НПЗ и прочих - хранилось дополнительно 250 млн баррелей после падения мирового спроса на 20% в связи с локдаунами, замедлением экономик и падением нефтяных цен. По оценкам МЭА, запасы нефти в развитых странах по состоянию на февраль превышали средний показатель 2015-2019 годов на 57 млн баррелей.

Кроме того, сейчас постепенно восстанавливается спрос: по оценкам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, до предпандемийного уровня не хватает около 5%.

"До пандемии спрос был около 96-98 млн баррелей в сутки по миру, до 100 на максимуме. В 2020-м он упал до 80, а сейчас, я думаю, составляет 92-94 млн баррелей в сутки, не меньше. А запасов осталось, может быть, 15-20 млн баррелей в сутки. Мы ожидаем увеличения спроса на нефть, и цена небыстро, но будет расти", — пояснил "Газете.Ru" президент ГК "НьюТек Сервисез" Валерий Бессель.

По мнению эксперта, заканчивающиеся излишки нефти накладываются на начало сельскохозяйственных работ, что всегда повышает спрос на нефтепродукты. На этих работах, как и на многих производствах в развитых и развивающихся странах, локдауны не скажутся - мировая экономика восстанавливается, указал Валерий Бессель. Это закладывает основу для долгосрочного роста потребления и соответственно цен. Но резкого подъема стоимости углеводородов опрошенные "Газетой.Ru" аналитики не прогнозируют. Отчасти потому, что спрос на некоторые нефтепродукты — например, авиационное топливо, — пока остается ощутимо ниже допандемийных уровней. Кроме того, по мере восстановления потребления страны ОПЕК+ могут продолжить плавное увеличение добычи, что будет сдерживать рынок от дефицита, рассказал "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"На мой взгляд, текущий уровень цен близок к справедливым и повторный рост выше $70 возможен лишь в том случае, если страны ОПЕК+ предпочтут затянуть с увеличением производства для получения выгоды от высоких цен", — отметил он.

Члены ОПЕК+ уже не раз прибегали к этой тактике и способны придержать добычу не только до тех пор, когда пандемийные излишки сгорят до конца, но и пока цены на нефть не перешагнут порог в $70-74 за баррель, цитирует Bloomberg аналитиков Citigroup.

Как поясняют российские эксперты, всячески противиться росту цен на сырье будут страны-переработчики, главным образом Китай и США. В КНР перерабатывают в три раза больше нефти, чем добывают, зарабатывая на производстве бензина. В США НПЗ в основном заточены под продукты с высокой добавленной стоимостью, которым требуется тяжелое сырье — например, российская марка Urals. Эти страны заинтересованы в том, чтобы разница между стоимостью сырья и отпускными ценами на конечный продукт не уменьшалась, пояснил Валерий Бессель из "НьюТек Сервисез".

"Цены будут расти медленно. Потому что двум первым экономикам мира — Китаю и США — это невыгодно, у них в структуре бизнеса нефтепереработка занимает главенствующее место над добычей, и они будут делать все, чтобы сдерживать цены на нефть. Подъем будет долгосрочным: в энергетике процессы инерционные, быстро ничего не меняется — если не будет искусственного или рыночного кризиса", — рассказал он.

Предпосылок для рыночного кризиса с переизбытком нефти на продажу ни российские аналитики, ни американские аналитики не видят, но не исключают развития политического кризиса в Ормузском проливе (между Ираном и ОАЭ, соединяет Персидский залив с Оманским), который Иран не раз грозился перекрыть. Ормузский пролив дает выход ближневосточной нефти в Азию и США, и поток экспортной нефти через него колеблется между 20% и 40% от общемирового.

"Рост выше $70 будет возможен в случае реализации особо чувствительных форс-мажоров. Например, перебоев с поставками в Персидском заливе", — заключил аналитик "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Прогноз Bloomberg в $74 за баррель считает оптимистичным и генеральный директор "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" и доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Очевидно, не только запасы в хранилищах и фактическое исполнение странами ОПЕК+ регулирующих квот на нефтедобычу оказывают давление на ценообразование, но и множество других факторов, которые влияют на "коррекционные" волны.

Это прорыв в американо-иранских переговорах по возобновлению соглашения по ядерной программе, санкционное давление, ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде ведущих стран мира, ослабление курса доллара по отношению к региональным валютам, а также макроэкономическая статистика ведущих экономик мира, пояснила она "Газете.Ru".