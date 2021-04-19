Рубль вечером в понедельник падает на фоне увеличившихся геополитических рисков, следует из данных Московской биржи

Сползающая цена на нефть, неуверенная динамика "развивающихся валют" и западных фондовых индексов поддерживают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.11 мск повышался на 44 копейки, до 76,26 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 91,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в начале недели опять попала под давление санкционных и геополитических рисков. Так, в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке.

Кроме того, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны высланы 18 российских дипломатов.

Конъюнктура внешних рынков также поддерживает давление на курс рубля. Так, стоимость барреля сорта Brent взяла паузу в росте и стабилизируется в районе 66,75 доллара за баррель.

"Развивающиеся валюты" и западные фондовые индексы также демонстрируют преимущественно понижательную динамику. Биржевые рынки корректируются после череды обновлений исторических максимумов.

В итоге, доллар и евро растут к рублю сейчас на 0,6-1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта проявляет слабость, несмотря на сохранение нефтяных цен выше 65 долларов за баррель и локальную слабость доллара на форексе, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Основным негативом для рублевых активов остается напряженность геополитического фона и возобновление негативной динамики на рынке рублевого долга. Из факторов поддержки рубля на этой неделе отметим подготовку компаний к налоговому периоду. Ожидаем сохранения повышенной чувствительности рубля к новостному фону. По нашим оценкам, во вторник курс доллара сформируется в пределах 75,5-76,7 рубля", — оценил перспективы он.

Курс рубля на текущей неделе будет поддерживаться сохранением высоких цен на нефть и пиком налоговых отчислений апреля, полагает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".