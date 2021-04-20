Любимая криптовалюта Маска обошла по стоимости Ford

Мемная криптовалюта Dogecoin, которую любит бизнесмен Илон Маск , обошла по рыночной стоимости американского автопроизводителя Ford . Следующей «жертвой» может стать Twitter.

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По данным Coinmarketcap, капитализация всех монет Dogecoin к 19:04 мск составляла $45,8 млрд. Стоимость монеты росла с начала торгов на 3,1% — до $0,3548.

Стоимость Ford при этом снизилась до $45,3 млрд. Цена одной акции компании падала на 4,58% по сравнению с закрытием торгов предыдущей сессии — до $11,56, показали данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

За последнюю неделю стоимость Dogecoin выросла сразу на 400%, или в пять раз, отметил Bloomberg. Росту, в частности, поспособствовал DogeDay («День Doge»), который фанаты этой мемной крипты отмечают 20 апреля.

Если Dogecoin продолжит в том же духе, то скоро она догонит по капитализации Twitter, где эту цифровую валюту прорекламировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. К 19:14 мск стоимость всех акций соцсести составляла около $53 млрд.

Криптовалюта Dogecoin была создана Билли Маркусом и Джексоном Палмером в конце 2013 года. Её название отсылает к интернет-мему Doge с собакой породы сиба-ину, который был особо популярен в то время. В декабре 2020 года Илон Маск написал в своём твиттере фразу «Одно слово: Doge», и этого хватило, чтобы мемная валюта начала резко дорожать.