Эксперт: послание Путина может укрепить курс рубля

Тем временем, курс доллара растет к рублю в рамках торговой сессии вторника. К 17:00 американский доллар повышался на 40 копеек и достигал уровня 76.75 рубля, евро укреплялся до 92.38 рубля.

Как писал «Рамблер», ранее опрошенные «Московским комсомольцем» аналитики заявили, что биржевые игроки находятся в ожидании послания российского президента Федеральному Собранию. Старший аналитик Forex Optimum Александр Розман отметил, что самым главным в содержании послания окажутся вопросы внешней политики. Если получит развитие конфронтационный сценарий, то для рубля это окажется крайне негативным моментом. Кроме того, рубль может остро отреагировать на объявление о резком увеличении социальных расходов.