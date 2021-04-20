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Эксперт рассказал о влиянии послания Путина на курс рубля

Вероника Полынина
1 час назад
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может укрепить российские фондовый и валютный рынки, если в нем не прозвучат резкие заявления, касающиеся внешней политики. Такое мнение высказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Эксперт: послание Путина может укрепить курс рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Согласно базовому сценарию, лидер страны укажет на прогресс в борьбе с пандемией и анонсирует дополнительные меры поддержки восстановления экономики. Для нашего рынка это будет сигналом к укреплению, если в ходе мероприятия не прозвучат жесткие и резкие комментарии на тему геополитических конфликтов России», - сказал Коган «Свободной прессе».
Тем временем, курс доллара растет к рублю в рамках торговой сессии вторника. К 17:00 американский доллар повышался на 40 копеек и достигал уровня 76.75 рубля, евро укреплялся до 92.38 рубля.
Как писал «Рамблер», ранее опрошенные «Московским комсомольцем» аналитики заявили, что биржевые игроки находятся в ожидании послания российского президента Федеральному Собранию. Старший аналитик Forex Optimum Александр Розман отметил, что самым главным в содержании послания окажутся вопросы внешней политики. Если получит развитие конфронтационный сценарий, то для рубля это окажется крайне негативным моментом. Кроме того, рубль может остро отреагировать на объявление о резком увеличении социальных расходов.
Рынки,Михаил Коган,Владимир Путин,Московский комсомолец,
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