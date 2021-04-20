Российский рынок акций упал вслед за нефтью

"Краткосрочная техническая картина на российском рынке несколько ухудшилась. Индекс РТС к концу торгов ускорил снижение, что может предвещать возвращение к апрельским минимумам в район 1406 пунктов. Индекс Мосбиржи пока держится выше поддержки 3525 пунктов и продолжает движение в рамках краткосрочного восходящего тренда, но также не чувствует себя слишком уверенно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3500-3570 пунктов", — оценила перспективы она.
"Завтра состоится ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 3500-3600 пунктов", — добавил он.