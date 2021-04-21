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Рубль вырос на фоне послания Путина Федеральному собранию

Деловая газета "Взгляд"иещё 18
2 часа назад
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг в моменте 76,465 рубля, следует из данных торгов.
Рубль вырос после послания Путина Федеральному собранию
Фото: ТАССТАСС
По данным на 13.17 мск, евро снизился на 0,65% и в моменте торгуется по 91,82 рубля, передает ТАСС.
Рубль укрепляется на фоне заявлений президента России по вопросам международных отношений, сделанных в ходе послания Федеральному собранию.
Нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина.
Рынки,Цена на нефть,Московская биржа,ИТАР-ТАСС,
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