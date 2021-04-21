Цены на нефть завершили вторник с понижением

Фьючерсы на нефть во вторник снизились в цене на фоне рекордного числа заболеваний Covid-19 в Индии, омрачившего перспективы индийской экономики и спроса на энергоносители.

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Также давление на цены оказал прогресс в переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Майские контракты на нефть WTI на NYMEX снизились на 94 цента, или 1,5%, до 62,44 доллара за баррель. Июньские контракты на нефть WTI, наиболее активно торгующиеся, упали на 76 центов, или 1,2%, до 62,67 доллара за баррель.

Июньские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe упали в цене на 48 центов, или 0,7% до 66,57 доллара за баррель.

В целом, ослабление американской валюты по-прежнему поддерживает сырьевые рынки.

В понедельник ливийская компания National Oil Corp (NOC) объявила форс-мажор на экспорт нефти из порта Харига и сократила добычу дочерней компании Agoco на фоне разногласий относительно финансирования, отметил Паттерсон.

Из-за перебоев нефтедобыча Ливии может сократиться на 280 000 баррелей в день и упасть ниже 1 млн баррелей в день впервые с октября, добавил Паттерсон. В конце прошлого года добыча Ливии стремительно восстанавливалась после отмены блокады.

Майские фьючерсы на бензин упали на 1,3% до 2,02 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 0,7% до 1,88доллара за галлон.