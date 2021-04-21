Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Биткоину предсказали скорый крах

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.
Аналитики предсказали скорый крах биткоину
Фото: ReutersReuters
По мнению специалистов, среди которых глава инвестиционного подразделения консалтинговой компании Alvine Capital Стивен Айзекс, на рынке криптовалют наблюдаются признаки «пузыря», который может «лопнуть» уже в ближайшее время.
«Я не знаю, чем это закончится или чем это закончится, но это все закончится. И когда это закончится, это будет некрасиво, потому что там ничего не будет», — отметил Айзекс.
С конца 2020 года стоимость биткоина и других криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки в 64,8 тысячи долларов за единицу, после чего последовало резкое падение.
На момент публикации стоимость одного биткоина равнялась 55,9 тысячи долларов. Рост за последние сутки составил 1,3 процента.
Рынки,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители