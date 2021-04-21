Аналитики предсказали скорый крах биткоину

Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.

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По мнению специалистов, среди которых глава инвестиционного подразделения консалтинговой компании Alvine Capital Стивен Айзекс, на рынке криптовалют наблюдаются признаки «пузыря», который может «лопнуть» уже в ближайшее время.

«Я не знаю, чем это закончится или чем это закончится, но это все закончится. И когда это закончится, это будет некрасиво, потому что там ничего не будет», — отметил Айзекс.

С конца 2020 года стоимость биткоина и других криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки в 64,8 тысячи долларов за единицу, после чего последовало резкое падение.