Цена биткоина опустилась ниже $50 тысяч

Стоимость биткоина падает на 8% за последние сутки, показатель опустился ниже 50 тысяч долларов впервые с 8 марта, свидетельствуют данные торгов.

Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков © РИА Новости. Алексей Сухоруков

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.28 мск снижался в цене на 8%, до 49,92 тысячи долларов, ниже 50 тысяч долларов цена биткоина опустилась впервые с 8 марта.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 7,34%, до 49,91 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина показывала резкий рост с начала года: в начале января его цена составляла меньше 30 тысяч, а в середине марта поднималась выше 60 тысяч долларов. Резкое удешевление криптовалюты началось в конце прошлой недели, за это время биткоин потерял уже 17% стоимости.