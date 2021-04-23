Цена биткоина опустилась ниже $50 тысяч

Стоимость биткоина падает на 8% за последние сутки, показатель опустился ниже 50 тысяч долларов впервые с 8 марта, свидетельствуют данные торгов.
Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков© РИА Новости. Алексей Сухоруков
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.28 мск снижался в цене на 8%, до 49,92 тысячи долларов, ниже 50 тысяч долларов цена биткоина опустилась впервые с 8 марта.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 7,34%, до 49,91 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость биткоина показывала резкий рост с начала года: в начале января его цена составляла меньше 30 тысяч, а в середине марта поднималась выше 60 тысяч долларов. Резкое удешевление криптовалюты началось в конце прошлой недели, за это время биткоин потерял уже 17% стоимости.
На данный момент исторический рекорд цены биткоина составляет около 64,5 тысячи долларов, он был достигнут 14 апреля. Тогда же капитализация биткоина обновила рекорд, поднявшись до 1,2 триллиона долларов. В этот же день начались торги акциями криптобиржи Coinbase на бирже Nasdaq.