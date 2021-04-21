Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.

По мнению специалистов, среди которых глава инвестиционного подразделения консалтинговой компании Alvine Capital Стивен Айзекс, на рынке криптовалют наблюдаются признаки "пузыря", который может "лопнуть" уже в ближайшее время.

Айзекс отметил, что не знает точно, чем это закончится, однако крах биткоина все же случится и "это будет некрасиво".

Напомним, что с конца 2020 года стоимость биткоина и других криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки в 64,8 тысячи долларов за единицу, после чего последовало резкое падение.

На момент публикации стоимость одного биткоина равнялась 55,9 тысячи долларов. Рост за последние сутки составил 1,3%.

Стоимость биткоина обвалилась после рекордного роста. По данным РИА Новости, 18 апреля цена криптовалюты упала почти на 12 процентов, о чем свидетельствуют данные с бирж.

По состоянию на 13:30 по московскому времени средняя цена одного биткоина на самых крупных биржах составляла 54,9 тысячи долларов (примерно 4,2 миллиона рублей).

Предыдущий рекорд по стоимости криптовалюта поставила 14 апреля. Тогда один биткоин можно было купить на бирже Binance за 64,8 тысячи долларов (4,9 миллиона рублей).

Заметное падение стоимости биткоина было зафиксировано 16 апреля, когда валюта потеряла в цене примерно 2,5 процента. Аналитики связывают это с решением властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах.

В конце марта биткоину пророчили рост до 400 тысяч долларов за монету до конца года. Тогда аналитик Bloomberg Майк Макглоун сравнивал положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков.

Центробанк Турции запретил оплачивать товары и услуги криптовалютой, поскольку, по убеждению регулятора, за такими расчётами невозможно проследить. На фоне запрета биткоин начал дешеветь.

О решении турецких властей сообщило говорится в заявлении на сайте регулятора. Запрет вступит в силу 30 апреля.

Местные жители и компании больше не смогут законно покупать и продавать товары и услуги с помощью криптовалюты. Также цифровые монеты нельзя будет переводить с криптовалютных бирж на свои электронные кошельки или на банковские карты в виде обычной валюты.

Востребованность криптовалюты в Турции выросла на фоне высокой инфляции и ослабления национальных денег — турецкой лиры. В марте потребительские цены в стране выросли сразу на 16%.

Турецкий Центробанк объяснил запрет на использование цифровых активов заботой о кошельках граждан. Регулятор заявил, что такие взаиморасчёты могут привести к «непоправимым убыткам» и «подрыву доверия» к традиционным методам оплаты.

Кроме того, среди минусов сделок с криптовалютой ЦБ отметил:

- невозможность применять к ним механизмы регулирования и контроля,

- волатильность стоимости,

- анонимность при использовании и возможность использования для незаконной деятельности.

С другой стороны, пока непонятно, смогут ли обычные турецкие банки или сам Центробанк оказывать услуги по расчётным операциям вместо независимых сервисов.

Главная криптовалюта уже отреагировала на решение турецких властей. В ночь на 16 апреля курс биткоина достигал $63 800, но затем цена начала падать. По состоянию на 14:05 котировки снизились до $60 493, за прошедшие сутки цифровая монета подешевела на 2,77%.

В России власти тоже решили взяться за оборот криптовалют. Уже известны идеи Федеральной налоговой службы (ФНС) по налогообложению токенов. Владеющих биткоинами и другими цифровыми финансовыми активами (ЦФА) россиян могут заставить отчитываться о них под угрозой штрафов.

А в Ингушетии запрет на биткоины ввели мусульманские богословы. На общем собрании верующим гражданам запретили покупать любую криптовалюту.

В минувшие выходные биткоин, самая популярная криптовалюта, испытал рекордное падение стоимости за последние недели. Его стоимость обрушилась почти на 15% (почти до 50 тысяч долларов) на фоне новостей о запрете расчетов в криптовалютах в Турции и вероятных планах Минфина США оштрафовать несколько финансовых учреждений, отмывающих деньги с помощью криптовалют. При этом всего лишь несколькими днями ранее биткоин достиг нового рекорда стоимости - почти 65 тысяч долларов.

Стоимость биткоина, как и других обвалившихся вместе с ним криптовалют, начала восстанавливаться, но пока далека от рекордных значений. Сильные колебания сопровождают рынок криптовалют с самого его появления. О том, чем это угрожает кошельку рискнувших инвестировать в криптовалюты, рассказала "Российской газете" специалист по финансовой грамотности.

Надежда Грошева, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

- Соотношение риск/доходность - то, о чем мы постоянно говорим. Чем больше потенциальный доход инструмента, тем больше опасностей подстерегает инвестора. Любое вложение, которое за день может потерять 14% от стоимости, несомненно, очень рискованное.

Криптовалюта - крайне непредсказуемый и действительно сложный актив. Даже самые опытные аналитики ошибаются в прогнозах его поведения. Помимо прочего, обращение с биткоином еще недостаточно хорошо регулируется во всем мире.

Совершая операции с "криптой", вы можете столкнуться с неожиданным закрытием и приостановкой работы торговой площадки. Это может быть вызвано как техническими проблемами или хакерской атакой, так и банкротством биржи или, например, начавшимся расследованием на предмет ее мошеннических действий.

Кроме того, вы будете расплачиваться и за собственные ошибки. Восстановить утраченный доступ к аккаунту, заблокировать операцию из-за ошибки в номере счета, скорее всего, будет сложно. Прогнозировать, насколько быстро отреагирует служба поддержки, есть ли она вообще, и будет ли в принципе обратная связь, тяжело.

Новичкам, которые хотят начать инвестировать, я бы порекомендовала сначала обзавестись подушкой безопасности на случай непредвиденных расходов, равной трем-шести месячным доходам. Затем подумать над вложениями в себя - это может быть поиск более высокооплачиваемой работы как внутри вашего региона, так и за его пределами, курсы или дополнительное образование, которое в перспективе добавит вам ценности на рынке труда.

Если эти задачи уже решены, из свободных средств начните формировать защитный инвестиционный портфель, в который могут входить депозиты, ОФЗ, облигации крупных компаний, валюта и недвижимость. Диверсифицируйте свои вложения в зависимости от надежности инструментов. Только при наличии такого портфеля можно думать о более агрессивных стратегиях. Но даже в этом случае биткоин не должен быть в приоритете - 5-10% от ваших активов, это максимум.