Биржи США выросли после двухдневного падения

Биржи США выросли по итогам дня в среду после двухдневного спада, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,94% до 34139,02 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,93% до 4173,46 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подскочил на 1,19% до 13950,22 пункта.