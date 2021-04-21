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Биржи США выросли после двухдневного падения

Праймиещё 3
3 часа назад
Биржи США выросли по итогам дня в среду после двухдневного спада, свидетельствуют данные торгов.
Биржи США выросли после двухдневного падения
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,94% до 34139,02 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,93% до 4173,46 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подскочил на 1,19% до 13950,22 пункта.
Рынки растут на оптимизме относительно восстановления американской экономики после пандемии коронавируса. Президент Джо Байден сообщил в среду, что за первые три месяца его президентства удалось обеспечить 200 миллионов доз вакцины для американцев, и предложил всем жителям страны старше 16 лет как можно скорее сделать прививку.
Рынки,Джозеф Байден,
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