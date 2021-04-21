Мировое потребление вина в 2020 году снизилось на 3%

Мировое потребление вина достигло минимума с 2002 года. Виновата пандемия: рестораны закрывали, поездки по миру были ограничены. Россия несколько выбивается из общемирового тренда: продажи винодельческой продукции сократились, а вина — напротив, выросли. Эксперты объясняют это особой культурой потребления напитков в стране.

В прошлом году объем потребления вина в мире составил 234 млн гектолитров — это на 3% меньше, чем в 2019 году, сообщила Международная организация виноградарства и виноделия. Это минимальный показатель с 2002 года, говорится в отчете. На потребление вина повлияла пандемия: власти были вынуждены ограничивать работу ресторанов, закрывать границы для туристов. При этом ситуация различается в зависимости от конкретной страны.

Согласно докладу Росстата , в России в 2020 году было продано 88,8 млн декалитров (8,88 млн гектолитра) винодельческой продукции без учета игристых вин и шампанского — это на 5,8% меньше, чем в 2019 году. Если рассматривать только вино, продажи в стране, наоборот, выросли на 3%, до 55 млн декалитров. Объем продаж игристых вин и шампанского составил 17,8 млн декалитров, он увеличился на 4,1%.

В Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили «Газете.Ru», что объем продаж в группе виноградных вин по итогам 2020 года вырос на 3%. Это может быть связано с ростом интереса потребителей к этому продукции «на фоне высокого потенциала этого сегмента рынка», считают в ведомстве.

«Что касается продаж всей алкогольной продукции, то по итогам 2020 года, по данным ЕГАИС и деклараций, они снизились на 0,5%. То есть, фактически, объем продаж алкоголя остался неизменным», — рассказали в РАР.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие в стране торговые сети) сообщили «Газете.Ru», что в целом, с учетом колебаний по различным категориям продукции, объем потребления алкогольных напитков остался в 2020 году на уровне 2019 года.

«Из трендов 2020 года можно отметить перераспределение объемов торговли алкогольными напитками из общепита в розничную торговлю в связи с действовавшими из-за ковида ограничениями в работе ресторанов. Доля общепита в 2020 году в торговле алкоголем, по экспертным оценкам, составила около 10%, в этом году, если не появится каких-либо внешних факторов, можно ожидать восстановление ее значений»,

— отметили в отраслевом объединении.

По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, в России сокращения потребления вина не наблюдается. Немного сократилось производство, но это компенсируется импортом.

В мире вино потребляется по-разному, отметил Попович. Если брать Европу, то 50-60% вина выпивается в ресторанах и других заведениях общественного питания, а в России — только 4-5%. Поэтому закрытие ресторанов в других странах оказало большее влияние на потребление вина, чем у нас.

В России объем потребления вина, который «выпал» из-за закрытия ресторанов и ограничения полетов, компенсировался за счет покупок в магазинах, объяснил руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. Люди, которые были вынуждены оставаться дома, стремились сохранить привычное им потребление и качество жизни.

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«Вообще во многих странах потребление вина снижается. Россия как раз относится к небольшому числу рынков, по крайней мере не падающих или относительно стабильно растущих», — сказал Ставцев «Газете.Ru».

Эксперт уточнил, что в случае с ресторанами у нас играет роль фактор экономии. Наценка устанавливается достаточно большая: можно купить вино за 1 тыс. руб. и купить продуктов еще на 2 тыс. руб. — или пойти в ресторан и отдать 3 тыс. руб. просто за бутылку вина. Доходы населения не растут, и даже достаточно обеспеченные люди склонны к экономии.

Александр Ставцев также добавил, что в России растет потребление отечественного вина. В прошлом году, в отличие от многих других стран, достаточно активно развивался внутренний туризм. В частности, наблюдался «бум» интереса к винным регионам, например, к Крыму, Краснодарскому краю. В целом российский винный рынок на подъеме, считает эксперт.

Вообще никакой точной статистики по винному рынку в мире в принципе не существует, сообщил «Газете.Ru» директор центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз . По его словам, посчитать потребление невозможно. Однако в России данные есть благодаря системе ЕГАИС.

«На самом деле потребление вина в мире уже 70 лет находится примерно на одном уровне. Плюс-минус 10%. То выше, то ниже. Потребление пива за эти 70 лет выросло в четыре раза. Крепкого (алкоголя. — «Газета.Ru») выросло примерно в 1,7-2 раза. Потребление вина практически не растет», — заявил эксперт.

По его мнению, это произошло потому, что за эти годы потребление вина в южных европейских странах — Франции, Италии, Испании — упало примерно в три-четыре раза на душу населения — произошел переход на пиво. В Северной Европе потребление выросло примерно в три раза — однако в странах разные объемы потребления на душу. Дробиз призвал не проецировать мировую практику на Россию.

«В России вина на душу выпивается, если говорить про игристое вино, примерно 5,5 л на душу. Во Франции, Италии, Испании — 40-45 л на душу. В Северной Европе — 18-20 л», — привел цифры Дробиз. По его словам, отрасль рухнула в постсоветский период, и подняться пока не удается — нет роста потребления вина и винодельческой продукции.

Эксперт напомнил, что в России в июне 2020 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который определяет понятие российского вина. К нему относится только вино, сделанное из винограда, выращенного в России. В стране, по словам Вадима Дробиза, существует «острейший» дефицит винограда. В этом году производство вина и игристого вина должно было бы упасть на 30%.

«Если оно не упадет на 30%, значит, недостающий объем будет замещен фальсификатом, российским же», — предупредил эксперт.