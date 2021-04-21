США могут принять закон против ОПЕК

Антимонопольный закон, который дает возможность министерству юстиции США
инициировать иски против стран-участниц ОПЕК
, может быть принят, поскольку к этому располагает текущая геополитическая позиция Штатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Юридический комитет палаты представителей США одобрил во вторник законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels), допускающий антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК в США.
Авторы законопроекта отмечают, что члены ОПЕК "для контроля цены сознательно вступают в сговор с целью ограничения добычи сырой нефти, нечестным путем взвинчивают цены на сырую нефть для обеспечения жадных потребностей производителей нефти".
"Допускаю, что законопроект может быть принят в текущий политический момент, так как новые власти США сознательно идут на обострение политической обстановки в мире и оказывают давление по многим направлениям. Повышение рисков приемлемо для них в связи с достаточными запасами энергоносителей и развитием "зелёной" энергетики", — считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.
Согласен с ней и доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.
"Сегодня ситуация изменилась и вероятность принятия такого закона, несмотря на долгий путь его трансформации от законопроекта через валидацию палатой, сенатом и финальное подписание президентом США, существует".
Также он считает, что эта законодательная инициатива может стать "катализатором ограничений действий ОПЕК и, как следствие, стимулом для ценовых потрясений на нефтяном рынке, в том числе, и к обрушению цен".
Опрошенные агентством эксперты напомнили, что попытки давления со стороны американского законотворчества на ОПЕК не новы, эта идея обсуждается последние 20 лет, но инициативы так и не были воплощены в жизнь.
По мнению Чередниченко, принятие NOPEC позволит включить в "прицел" потенциального санкционного давления сразу несколько стран, например ОАЭ, Саудовскую Аравию и Венесуэлу, а если действие закона будет расширено на ОПЕК+, то и Россию.
Руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ этот законопроект, сообщал ранее источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК+. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак
сказал, что необходимости обсуждать еще не принятый закон нет.
Как напомнил Чередниченко, совместные действия ОПЕК+ в 2020 году позволили избежать коллапса на рынке нефти и достичь почти докризисного уровня цен на нем. Принятие антимонопольного закона в США, по словам Лукичевой, способно повлиять на решения альянса ОПЕК+.