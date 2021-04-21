США могут принять закон против ОПЕК

Антимонопольный закон, который дает возможность министерству юстиции США инициировать иски против стран-участниц ОПЕК , может быть принят, поскольку к этому располагает текущая геополитическая позиция Штатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Юридический комитет палаты представителей США одобрил во вторник законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels), допускающий антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК в США.

Авторы законопроекта отмечают, что члены ОПЕК "для контроля цены сознательно вступают в сговор с целью ограничения добычи сырой нефти, нечестным путем взвинчивают цены на сырую нефть для обеспечения жадных потребностей производителей нефти".

"Допускаю, что законопроект может быть принят в текущий политический момент, так как новые власти США сознательно идут на обострение политической обстановки в мире и оказывают давление по многим направлениям. Повышение рисков приемлемо для них в связи с достаточными запасами энергоносителей и развитием "зелёной" энергетики", — считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.

Согласен с ней и доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.

"Сегодня ситуация изменилась и вероятность принятия такого закона, несмотря на долгий путь его трансформации от законопроекта через валидацию палатой, сенатом и финальное подписание президентом США, существует".

Также он считает, что эта законодательная инициатива может стать "катализатором ограничений действий ОПЕК и, как следствие, стимулом для ценовых потрясений на нефтяном рынке, в том числе, и к обрушению цен".

Опрошенные агентством эксперты напомнили, что попытки давления со стороны американского законотворчества на ОПЕК не новы, эта идея обсуждается последние 20 лет, но инициативы так и не были воплощены в жизнь.

По мнению Чередниченко, принятие NOPEC позволит включить в "прицел" потенциального санкционного давления сразу несколько стран, например ОАЭ, Саудовскую Аравию и Венесуэлу, а если действие закона будет расширено на ОПЕК+, то и Россию.

Руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ этот законопроект, сообщал ранее источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК+. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что необходимости обсуждать еще не принятый закон нет.

Как напомнил Чередниченко, совместные действия ОПЕК+ в 2020 году позволили избежать коллапса на рынке нефти и достичь почти докризисного уровня цен на нем. Принятие антимонопольного закона в США, по словам Лукичевой, способно повлиять на решения альянса ОПЕК+.