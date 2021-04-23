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Курс доллара опустился ниже 75 рублей

RT на русскомиещё 11
3 часа назад
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По состоянию на 20:59 курс доллара уменьшился на 43 копейки — до 74,99 рубля.
Курс евро снизился на 2 копейки и составил 90,62 рубля.
Рынки,Московская биржа,
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