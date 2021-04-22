Эксперт: доллар подорожает до 100 рублей

Доллар подорожает до 100 рублей в ближайшие несколько лет, а уже в этом году может добраться до отметки в 85 рублей, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский

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По мнению эксперта, российская валюта продолжит дешеветь к американской в силу специфики нашей экономики.

«Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии», - сказал Голубовский News.ru

В последние годы на рост курса доллара влияет не только инфляция, но и нестабильная политическая и экономическая ситуация в РФ.

Эксперт прогнозирует, что политическая напряженность вокруг России и экономические проблемы страны никуда не исчезнут в ближайшие годы, поэтому рубль продолжит падать к доллару.

По мнению Голубовского, российское правительство загнало себя в такую ситуацию, при которой покрыть бюджетные расходы представляется возможным только через девальвацию рубля.

Голубовский считает, что уже в этом году можно ожидать, что курс доллара взлетит до 80-85 рублей.

Как писал «Рамблер», финансовый аналитик Степан Демура заявил в интервью «Фонтанке» , что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей.