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Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

Праймиещё 5
3 часа назад
Для того, чтобы курс доллара взлетел до 100 рублей, должно совпасть сразу несколько факторов, причем в нынешней реальности это не кажется чем-то фантастическим, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Эксперт: доллар будет стоить 100 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", перечисляет эксперт.
Комбинация даже двух любых факторов может уронить рубль примерно на 10%, а если совпадут три — то как раз до описываемой отметки в 100 рублей за доллар. Причем есть вероятность, что какой-либо из сценариев по "объединению" нескольких факторов может сложиться уже осенью, подчеркивает он.
При этом вероятность обвала рынков из-за долгового кризиса летом невелика — большинство трейдеров уйдут в отпуск. К сентябрю могут быть приняты ключевые решения по корпоративным налогам и налогам на доходы в США. Если прибавить к этому выборы в Госдуму в России, то как раз может сложиться пазл, когда рубль установит новые исторические минимумы, добавляет Кричевский.
"Оптимальным способом хранения сбережений видится диверсифицированная валютная корзина. Соотношение может быть 50-25-25 или 40-30-30 с большей долей рубля как базовой российской валюты. Можно хранить по 5% сбережений в швейцарских франках, фунтах или юанях. Такая корзина поможет избежать потери денежных средств из-за инфляции или перепадов курсов валют", — заключил аналитик.
Рынки,Госдума,ЕС,
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