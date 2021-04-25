Эксперт: доллар будет стоить 100 рублей

"Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", перечисляет эксперт.
"Оптимальным способом хранения сбережений видится диверсифицированная валютная корзина. Соотношение может быть 50-25-25 или 40-30-30 с большей долей рубля как базовой российской валюты. Можно хранить по 5% сбережений в швейцарских франках, фунтах или юанях. Такая корзина поможет избежать потери денежных средств из-за инфляции или перепадов курсов валют", — заключил аналитик.