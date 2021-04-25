Эксперт назвал условия для падения доллара до 72 рублей

Эксперт рассказал о курсе рубля в мае. Прогноз сделал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Research» Михаил Шульгин. Его цитирует «Прайм»

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«Пара USD/ RUB имеет реальный шанс закрепиться ниже 75,00 и войти в диапазон 74,00 — 73,00. Однако в конце недели технические торговые потоки, обусловленные фактом завершения месяца, могут оказать поддержку доллару. Рубль перед продолжительными майскими праздниками может вернуть валюте США часть достижений. Поэтому есть основания полагать, что ниже 74 рублей за доллар следующую неделю будет завершить затруднительно», - сказал эксперт.

Он отметил, что в первой половине недели рубль будет ощущать поддержку национальных экспортеров, у которых завершается налоговый период.

В среду будут объявлены итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Доллар США, весьма вероятно, будет оставаться под давлением, что на руку рублю.

В мае, в случае наиболее позитивного сценария, доллар будет стоить около 72 рублей. Встречные ветры, связанные с санкциями, могут привести нацвалюту в диапазон 78,00-80,00.

«Пока введения новых санкций до предполагаемой встречи Владимира Путина и Джо Байдена не ожидается. Соответственно, в течение майских праздников динамика котировок рубля будет всецело зависеть от внешнего фона. Здесь хотелось бы отметить ярко выраженную сезонную склонность доллара к укреплению в последнем месяце весны», - сказал финансист.