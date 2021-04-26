Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Нефть дешевеет на сомнениях в восстановлении спроса на неё

Прайм
58 минут назад
Мировые цены на нефть умеренно опускаются в понедельник утром на росте сомнений в спросе на сырье в свете продолжающегося роста числа обнаруженных инфицированных новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
Нефть Brent подешевела до $65,2 за баррель
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 7.33 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,34%, до 65,2 доллара за баррель, июньских — на 0,39% до 65,85 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускается на 0,26%, до 61,98 доллара за баррель.
Ситуация с коронавирусом продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. В ряде стран, таких как Индия и Япония, число заражений растет, что создает угрозу восстановлению спроса на сырье вследствие карантинных запретов властей.
В среду пройдёт заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отметил, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.
Рынки,Александр Новак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители