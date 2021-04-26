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Акции Сбербанка обновили исторический максимум

Прайм
51 минуту назад
Акции Сбербанка обновили исторический максимум в районе 300 рублей на фоне укрепления рубля к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К 11.07 мск акции крупнейшего в РФ банка дорожали на 0,51% — до 294,68 рубля. Ранее в ходе торгов понедельника они обновили исторический максимум, поднявшись до 296,34 рубля.
Доллар при этом опускался на 16 копеек — до 74,82 рубля, в район минимумов за месяц.
Индекс Мосбиржи повышается в пределах 0,1%.
Рынки,Компании,Сбербанк России,
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