Рубль усилил рост к доллару и евро

Рубль к вечеру усилил рост против доллара и евро на фоне попыток восстановления рынка нефти.

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Выпавший на понедельник пик налогового периода апреля в РФ и рост некоторых "развиващихся" валют к доллару поддерживали курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижался на 12 копеек, до 74,86 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 90,46 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ РОСТ

Российская валюта в начале недели предпринимала попытки продолжить рост, преобладавший в конце прошлой недели. Поддержка приходила от пика налогового периода апреля, пришедшегося из-за выходных на понедельник. По оценкам экспертов, банки сегодня должны перевести в бюджет около 1 триллиона рублей.

При этом геополитический фон противоречив. Ожидания возможной встречи президентов РФ и США летом поддерживают позитивный фон. В то же время сохраняется напряженность из-за все новых дипломатических конфликтов западных стран с РФ, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Однако внешний фон к вечеру несколько улучшился. Так, стоимость барреля сорта Brent компенсировала более половины дневного падения и сейчас снижается только на 0,7%, до 64,9 доллара.

Тем не менее, опасения за спрос на нефть сохраняются. Рост числа заражений коронавирусом в Индии, которая находится в числе мировых лидеров по импорту нефти, создает угрозу восстановления спроса на сырье. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что новая волна коронавирусной инфекции "обрушилась на страну словно ураган". Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19, а ежедневно выявляется более 300 тысяч заражений.

В то же время, некоторые "развиващиеся" валюты растут к доллару, также повышаются западные фондовые индексы. Все это сигнализирует о сохранении спроса на рисковые активы, к которым относится и рубль.

Игроки рынка также обратили внимание на скачок инфляционных ожиданий россиян, что оправдывает действия ЦБ РФ по недавнему агрессивному повышению ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых. Вероятность сохранения жесткой денежно-кредитной политики российского регулятора на таком фоне очень высока, что также поддерживает курс рубля.

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев подскочили за апрель на 1,8 процентного пункта — до 11,9%, что является максимумом с февраля 2017 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю сейчас на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник факторами поддержки российской валюты выступили продолжающееся восстановление спроса на ОФЗ, сохранение цен на нефть вблизи 65 долларов, некоторое смягчение геополитической конъюнктуры и налоговый период, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Вместе с тем, негативным фоном для рубля в числе валют развивающихся стран стал новый виток ослабления турецкой лиры из-за опасения ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Во вторник мы ожидаем движения курса доллара в пределах 74,6-75,6 рубля", — добавил он.