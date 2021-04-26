Евро дешевеет к доллару

Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник вечером на фоне статистики из Германии, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 18.02 мск курс евро уменьшался до 1,2083 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2099 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,09 с уровня прошлого закрытия в 107,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 90,82 пункта.

Давление на курс евро в понедельник оказывает статистика из Германии. Так, согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в апреле вырос до 96,8 пункта по сравнению с уровнем марта в 96,6 пункта. При этом рост оказался слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали, что показатель поднялся до 97,8 пункта.

По мнению главного экономиста по Европе Capital Economics Эндрю Кеннингема (Andrew Kenningham), индекс делового климата IFO за апрель отражает тот факт, что экономика Германии "топчется на месте" в начале второго квартала. "Похоже, опросы по деловой активности переоценили состояние экономики в начале этого года, особенно в производственном секторе, поскольку промышленное производство упало как в январе, так и в феврале, хотя индекс деловой активности в производственном секторе был очень высоким", — приводит газета Wall Street Journal слова Кеннингема.