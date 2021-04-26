Российский рынок акций днем в понедельник умеренно растет, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.51 мск рос на 0,04%, до 3598,54 пунктов, индекс РТС – на 0,05%, до 1512,64 пунктов. Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3612,51 пункта, индекс РТС поднимался до 1524,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижался на 4 копейки, до 74,94 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 90,54 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,76%, до 64,27 доллара за баррель.

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — месячный, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако вслед за кратковременным ростом фондовые индексы просели из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, констатирует он.

Поначалу фьючерсы на американские индексы и некоторые азиатские площадки повышались, продолжая развивать восходящее движение пятницы, продолжает Бабин. Однако после старта основной российской сессии глобальные рынки стали сдавать позиции, а нефть ускорила снижение, находясь под давлением с начала дня, добавляет он.

ЛИДЕРА РОСТА И ПАДЕНИЯ

В числе фаворитов торгов в первой половине дня оказались бумаги энергетической компании "Интер РАО" , которая представила сильные операционные и финансовые результаты за первые три месяца 2021 года, указывает Наталия Пырьева из ГК "Финам".

К текущему моменту акции компании прибавляют 2,17%.

Также растут акции "Магнита" (+0,4,%), одного из крупнейших российских ритейлеров, совет директоров которого ранее годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов в размере 245,31 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 25 миллиардов рублей.

Акции одного из крупнейших российских ритейлеров "Лента" снижаются в цене почти на 2% после того, как компания сообщила о сокращении в первом квартале 2021 года чистой прибыли по МСФО на 58,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого, до 1,317 миллиардов рублей.

ПРОГНОЗЫ

Российские фондовые индексы планомерно преодолевают сопротивления, но ускорения роста пока не происходит, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ближайшее техническое препятствие находятся на достигнутых сегодня вершинах: исторической 3613 пунктов у индекса Мосбиржи и месячной 1525 пунктов — у индекса РТС. В случае возобновления устойчивого роста мировых рынков российский рынок можем проверить на прочность эти сопротивления, прогнозирует аналитик.

В течение дня внешние сигналы могут измениться в пользу покупателей, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Инвесторы в понедельник будут ждать макроэкономических данных из-за рубежа и квартальных отчетностей, думает Кожухова.