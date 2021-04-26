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Курс евро снизился до 90,49 рубля на Московской бирже

Вечерняя Москваиещё 1
26 апреля 2021
Курс евро снизился на 7,34 копейки и составил 90,49 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро снизился до 90,49 рубля на Московской бирже
Фото: PixabayPixabay
Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 4541 сделка на сумму 23,79 миллиарда рублей.
Курс доллара уменьшился на 6,12 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,95 рубля. Всего на ЕТС были заключены 34 984 сделки на сумму 149,2 миллиарда рублей.
Рынки,Московская биржа,
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