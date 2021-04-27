Тарифы на газ на Украине подняли вдвое

С 1 мая тарифы на газ на Украине изменят для всех бытовых потребителей. В некоторых случаях годовой тариф в два раза выше, чем был.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пишет портал «Обозреватель», большинство компаний, поставляющих газ населению, установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (примерно 21,5 рубля). Сейчас средний тариф на Украине 6,99 гривны.

При этом некоторые поставщики заломили цены до 13,5 гривны (36,31 рубля). При такой цене многим семьям придётся зимой платить по 1,5 тысячи гривен (около четырёх тысяч рублей) в месяц только за отопление.

1 января в стране уже поднимали тарифы на газ. Также власти страны отменили льготы на первые 100 киловатт электроэнергии.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что граждан страны загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги.