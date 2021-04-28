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Рубль стабилен к доллару и вырос к евро

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
3 часа назад
Рубль утром стабилен к доллару и немного укрепляется к евро на фоне незначительно дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Рубль вырос к евро
Фото: ТАССТАСС
Курс доллара расчетами «завтра» на 7.09 мск повышался на 1 копейку – до 74,9 рубля, курс евро снижался на 14 копеек – до 90,43 рубля, передает РИА «Новости».
Стоимость нефти марки Brent с утра снижается в пределах 0,1% – до 65,8 доллара за баррель.
Рынки,Цена на нефть,Московская биржа,РИА Новости,
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