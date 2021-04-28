Москва продала облигации на рынке впервые с 2013 года

Москва разместила первый транш на 35 млрд рублей из облигационного выпуска общим объемом 70 млрд руб. Об этом пишет РБК.

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Так, столица возвратилась на долговой рынок после перерыва, который занял 8 лет.

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Как отмечается, новый выпуск столичных бондов — 72-й с 1997 года. Срок обращения этой серии составляет три года. Что касается ставки купонного дохода, то она достигла 6,55% годовых.

Основную часть бумаг продали в ходе аукциона на Московской бирже . Спрос на облигации правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем предложения. В общей сложности на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки, объем спроса достиг 79,3 млрд рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Доходность облигаций была оценена в 6,73% - показатель превышает доходность ОФЗ на 53 базисных пункта.

Облигации были распределены среди широкого круга инвесторов, заявила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова . Речь идет о негосударственных пенсионных фондах, банках, страховых компаниях, нерезидентах и физических лицах.

Длительный перерыв в размещениях обусловлен долговой политикой, которой придерживалось правительство Москвы, отметил вице-президент—старший аналитик рейтингового агентства Moody’s Владлен Кузнецов . По его словам, значительные городские доходы и накопленная ликвидность позволяли финансировать расходные обязательства, не прибегая к привлечению новых заимствований.

В этой связи уровень долговой нагрузки Москвы постепенно понижался, а в 2020 году достиг своей наименьшей величины за последние десять лет, указал аналитик.

Как отмечается, в планах у Москвы – масштабная программа рыночных заимствований.

По итогам 2020 года Москва недополучила около 200 млрд рублей доходов и увеличила расходы для борьбы с пандемией, в этой связи в 2021 году используется резерв из переходящих бюджетных остатков, превышавший 300 млрд рублей, заявил Ефимов.

Москва является наиболее финансово устойчивым субъектом в России, заявляло рейтинговое агентство АКРА в начале 2021 года. Доходная база практически на 100% формируется своими источниками, бюджет характеризуется высокой диверсификацией налоговых поступлений по сферам, существенный запас ликвидности обеспечивают значительные объемы остатков средств на счетах, отмечали аналитики.