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Москва продала облигации на рынке впервые с 2013 года

Лера Букина
41 минуту назад
Москва разместила первый транш на 35 млрд рублей из облигационного выпуска общим объемом 70 млрд руб. Об этом пишет РБК.
Москва продала облигации на рынке впервые с 2013 года
Фото: ТАССТАСС
Так, столица возвратилась на долговой рынок после перерыва, который занял 8 лет.
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Как отмечается, новый выпуск столичных бондов — 72-й с 1997 года. Срок обращения этой серии составляет три года. Что касается ставки купонного дохода, то она достигла 6,55% годовых.
Основную часть бумаг продали в ходе аукциона на Московской бирже. Спрос на облигации правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем предложения. В общей сложности на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки, объем спроса достиг 79,3 млрд рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Доходность облигаций была оценена в 6,73% - показатель превышает доходность ОФЗ на 53 базисных пункта.
Облигации были распределены среди широкого круга инвесторов, заявила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. Речь идет о негосударственных пенсионных фондах, банках, страховых компаниях, нерезидентах и физических лицах.
Длительный перерыв в размещениях обусловлен долговой политикой, которой придерживалось правительство Москвы, отметил вице-президент—старший аналитик рейтингового агентства Moody’s Владлен Кузнецов. По его словам, значительные городские доходы и накопленная ликвидность позволяли финансировать расходные обязательства, не прибегая к привлечению новых заимствований.
В этой связи уровень долговой нагрузки Москвы постепенно понижался, а в 2020 году достиг своей наименьшей величины за последние десять лет, указал аналитик.
Как отмечается, в планах у Москвы – масштабная программа рыночных заимствований.
По итогам 2020 года Москва недополучила около 200 млрд рублей доходов и увеличила расходы для борьбы с пандемией, в этой связи в 2021 году используется резерв из переходящих бюджетных остатков, превышавший 300 млрд рублей, заявил Ефимов.
Москва является наиболее финансово устойчивым субъектом в России, заявляло рейтинговое агентство АКРА в начале 2021 года. Доходная база практически на 100% формируется своими источниками, бюджет характеризуется высокой диверсификацией налоговых поступлений по сферам, существенный запас ликвидности обеспечивают значительные объемы остатков средств на счетах, отмечали аналитики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по итогам 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции выпадающие доходы бюджета Москвы составили 218,4 млрд рублей.
Рынки,Экономика,Владлен Кузнецов,Елена Зяббарова,Владимир Ефимов,Московская биржа,Правительство Москвы,
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