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Курс евро опустился ниже 90 рублей

ТАСС
43 минуты назад
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,65% к закрытию предыдущей сессии и достигал 89,9875 рубля, свидетельствуют данные площадки на 15:06 мск.
Курс евро опустился ниже 90 рублей
Фото: ТАССТАСС
В последний раз курс евро находился на отметке ниже 90 рублей 6 апреля 2021 года.
Рынки,Доллар,Евро,
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