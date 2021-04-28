Повысить доверие: эксперт призвал к деноминации рубля

Эксперт предложил провести деноминацию, чтобы повысить доверие к рублю.
«Мы полагаем, что не лишним будет провести деноминацию рубля в соотношении один к 100. Это вернет доверие к российской валюте и сделает более адекватным масштаб цен», - написал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Александр Разуваев в колонке для «Независимой газеты».
Кроме того, эксперт отметил, что необходимым условием для сокращения оборота наличных денег в России является повышение ключевой ставки ЦБ
до 6%.
Он отметил, что 6% - «это уровень нормализации финансовой системы, возвращение рублю статуса валюты сбережений».
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о рекордном росте наличных денег на руках у россиян в 2020 году. По данным ЦБ России, объем наличных денег увеличился более чем на четверть, и, по состоянию 1 января 2021 года, в обращении находились 13,4 трлн рублей.
В Банке России ожидают постепенный возврат части наличных денежных средств обратно в банки в течение 2021 года. Тем не менее, в регуляторе не исключают, что на возвращение денег обратно в кредитные организации потребуется несколько лет.