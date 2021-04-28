Повысить доверие: эксперт призвал к деноминации рубля

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о рекордном росте наличных денег на руках у россиян в 2020 году. По данным ЦБ России, объем наличных денег увеличился более чем на четверть, и, по состоянию 1 января 2021 года, в обращении находились 13,4 трлн рублей.