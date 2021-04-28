Доллар пошел вниз: объяснен резкий рост рубля

Курс доллара резко пошел вниз, потеряв за пять дней почти два рубля. 28 апреля в ходе торговой сессии доллар опускался на 35 копеек, до 74,53 рубля — минимума с 22 марта. Курс евро в среду впервые за три недели стоил меньше 90 рублей.

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Как пишет «Коммерсант», укреплению российской валюты способствует снижение геополитических рисков, связанное с отводом российских войск от границы с Украиной.

Снижение геополитической напряженности означает уменьшение вероятности новых санкций, а также повышает экономические ожидания бизнеса.

На этой неделе вырос спрос на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов. Участники рынка отмечают позитивную динамику в средних и длинных бумагах, которые традиционно интересны нерезидентам.

Дополнительную поддержку рублю оказывает повышение цены на нефть. В среду стоимость нефти марки Brent выросла до 67,9 доллара за баррель.

Также аналитики считают, что до конца апреля рубль будет поддерживать период налоговых платежей в бюджет.