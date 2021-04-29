Лекарства существенно подорожали в первые месяцы весны в российских аптеках

Цены на лекарства в России подорожали рекордными темпами за шесть лет. К этому привели зависимость от импорта и ажиотажный спрос населения. Медикаменты в российских аптеках выросли в цене в I квартале на 9,4% в годовом выражении. В 78 (из 85) регионах страны динамика подорожания лекарств в 1,7 раза обогнала инфляцию (5,5%). Это рекордный показатель за последние шесть лет, сообщили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Стоимость лекарств увеличилась во всех субъектах РФ. Больше всего это заметно по Тамбовской области (+18,3%), Адыгее (16,9%) и Брянской области (15,5%). Сильнее, чем лекарства, среди непродовольственных товаров подорожали только ювелирные изделия — в связи с ростом цен на драгметаллы. На третьем месте оказались табачные изделия, за которыми идут автомобили и строительные материалы. «В 2020 году зависимость от импорта оставалась по-прежнему высокой, хоть несколько и снизилась — до 70 процентов в стоимостном выражении. Поэтому обвал рубля в сочетании с ажиотажным спросом населения, вызванным пандемической угрозой и опасениями дефицита, привели к резкому подорожанию медикаментов», — отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян
. Он добавил, что цены растут, в том числе и сегодня, в русле общемирового ускорения инфляционных процессов. А это во многом вызвано антикризисной политикой европейского и американского регуляторов, которые заливают экономику огромным количеством напечатанных денег. Ранее «Секрет» писал , что президент России Владимир Путин
нашёл причину роста цен на лекарства. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .