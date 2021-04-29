Укреплению рубля предрекли скорый конец

Укрепление рубля близится к завершению – все позитивные факторы для российской валюты уже отыграны. Об этом заявил президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган

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«Релаксация в области геополитики (очень опасаюсь, временная), оптимистичная повестка дня на мировых финансовых площадках и ряд других дополнительных факторов привели к тому, что рубль вернулся на те уровни, где и должен находиться — 74», - сказал он в комментарии журналу «Инвест-Форсайт».

Он отметил, что вчера завершился налоговый период, тогда как бюджетное правило продолжает действовать, поэтому сильного укрепления рубля ожидать не приходится.

По мнению специалиста, российская валюта может вырасти до 73 рублей за доллар, но уровень в 71 рубль крайне маловероятен. С гораздо большей вероятностью нацвалюта вернется к позиции 75 рублей к доллару.

Коган считает, что рубль может начать терять свои позиции уже сегодня во второй половине дня, а во время завтрашней торговой сессии эта тенденция продолжится.