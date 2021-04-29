"Есть крикливые новобранцы, которые просто бесятся из-за того, что Россия не слабеет. Можно сказать, что антироссийски настроенные государства в Европе просто в отчаянии. Россия за семь лет, несмотря на Крым и ситуацию на востоке Украины, не проигрывает. Россия заканчивает успешно войну в Сирии. А США выходят из Афганистана. "Северный поток 2" достраивается. И все это продолжает работать. В Германии есть политики, которые ездят в Россию и выступают против санкций. Это шок для русофобов", — добавил он.
"Это пар в большой европейской бочке, в которой есть и русофобство, и абсолютное непризнание России, и нежелание сотрудничать с Россией. Но при всем этом не нужно драматизировать. "Северный поток 2" есть, проект развивается дальше. Сегодня на 13-м Российско-германском сырьевом форуме все выступавшие заявили не только о перспективах сотрудничества, но представили буквально отчеты о проделанной работе. И это несмотря на пандемию. Германия остается лидером в Евросоюзе в деле сотрудничества с Россией, поддерживает связи, торговые отношения, на этом сегодня держится многое", — сказал Рар.
"Правительство региона поддерживает проект "Северный поток 2", он должен быть достроен до конца. Более тысячи километров уже готовы и остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект", — заявила Швезиг после совместного осмотра приемных терминалов "Северного потока 2" в Лубмине с послом РФ Сергеем Нечаевым.