"Перед Европой сейчас стоит колоссальная задача спасения экономики от последствий пандемии. Мы пока тратим деньги, но их придется возвращать назад, зарабатывать. Это будет вторая стадия борьбы с пандемией, это очень сложно. С такими вызовами Европа пока не сталкивалась, по крайней мере, после окончания последней мировой войны. И для этого нужно сотрудничество с Россией, с Китаем, а не противостояние и ломка глобализации. Европарламент просто расписался в своей непрагматичности и оторванности от реальности. Это настоящий театр абсурда", — сказал Рар.