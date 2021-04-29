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Индексы РТС и Мосбиржи торговались разнонаправлено

ТАСС
59 минут назад
Российский рынок акций в четверг показал неоднородную динамику, а натиск продавцов усилился во второй половине торговой сессии. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,20%, до 3 571,05 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11%, до 1 510,72 пункта.
Индексы РТС и Мосбиржи торговались разнонаправлено
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Доллар по отношению к рублю на 20:00 мск прибавил 0,23%, увеличившись до 74,64 рубля, евро - на 0,23%, поднявшись до 90,44 рубля.
"Давление на рублевые активы оказывают рост недружественной риторики в европейских странах, а также приближение майских праздников, перед которыми часть инвесторов предпочитает фиксировать прибыль", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
При этом внешний фон оставался в целом позитивным.
"Цены на нефть, поддержанные статистикой от EIA, сместились в район $67 за баррель Brent. При этом итоги заседания ФРС подтвердили, что американский регулятор не будет торопиться ужесточать монетарную политику, тем самым поддержав рыночный оптимизм. Президент США Джо Байден в свою очередь объявил о разработке новой стимулирующей программы в размере $1,8 трлн", - добавил эксперт.
В то же время давление на рисковые активы оказывают высокие темпы распространения коронавируса в мире и рост доходностей долгового рынка, кривая доходности 10-летних гособлигаций США опять подбирается к 1,7%. В Германии в апреле на 9 тыс. выросло число безработных, хотя ожидалось снижение на 10 тыс.
Рынок акций
В лидерах роста оказались бумаги "Яндекса" (+3,11%), "Газпром нефти" (+2,14%) и "Лукойла" (+0,46%). "Яндекс" в четверг продолжал рост и тестировал на прочность отметку 5 000 рублей после публикации накануне сильных финансовых результатов по US GAAP за первый квартал текущего года.
Аутсайдерами торгов выступили "префы" и обычные акции "Татнефти" (-7,83% и -5,23%), а также акции "Мечела" (-6,09%), "Полюса" (-3,29%) и "Детского мира" (-2,58%).
Прогноз на завтра
Перед длинными выходными покупки могут носить выборочный характер, а общая динамика оставаться осторожной, считают эксперты. "На общерыночные настроения может повлиять важная статистика, в частности индекс PMI в производственном секторе Китая за апрель, уточненная оценка ВВП еврозоны за первый квартал 2021 года Fitch Ratings опубликует рейтинг Германии", - рассказал Александр Бахтин.
По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах 3 510-3 610 пунктов, курс рубля к доллару - 74-75,2 рубля.
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