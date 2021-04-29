Росстат отчитался о подорожании бензина

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 19 по 26 апреля выросла на 2 копейки и составила 47,64 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата

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Дизельное топливо подорожало в среднем на 1 копейку – до 49,52 рубля за литр.

Бензин марки Аи-92 подорожал в среднем по России на 2 копейки – до 44,97 рубля за литр. Бензин марок Аи-95 и Аи-98 также прибавили в цене по 2 копейки и стали стоить 48,56 рубля и 55,22 рубля за литр соответственно.

Рост цен на бензин был отмечен в 22 российских регионах. Наибольшее подорожание зафиксировано в Салехарде (+0,6%). В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

В Тамбове топливо подешевело на 0,4%, в Новосибирске цены снизились на 0,1%.