Росстат отчитался о подорожании бензина

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 19 по 26 апреля выросла на 2 копейки и составила 47,64 рубля за литр, свидетельствуют
данные Росстата
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Дизельное топливо подорожало в среднем на 1 копейку – до 49,52 рубля за литр.
Бензин марки Аи-92 подорожал в среднем по России на 2 копейки – до 44,97 рубля за литр. Бензин марок Аи-95 и Аи-98 также прибавили в цене по 2 копейки и стали стоить 48,56 рубля и 55,22 рубля за литр соответственно.
Рост цен на бензин был отмечен в 22 российских регионах. Наибольшее подорожание зафиксировано в Салехарде (+0,6%). В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.
В Тамбове топливо подешевело на 0,4%, в Новосибирске цены снизились на 0,1%.
Ранее, как писал «Рамблер», Росстат опубликовал оценку индекса потребительских цен за период с 20 по 26 апреля. Инфляция за этот период составила 0,2%. Больше всего на прошедшей неделе подорожали овощи. Цены на картофель в среднем по стране выросли на 1,5%, капуста свежая белокочанная подорожала на 3,6%, морковь – на 2%, огурцы - на 3%.