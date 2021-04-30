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Акции Московской биржи обновили исторический максимум

Прайм
4 часа назад
Акции Мосбиржи растут против рынка и обновляют исторический максимум на корпоративных новостях, следует из данных торговой площадки.
Акции Московской биржи обновили исторический максимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К 10.48 мск акции биржи росли на 1,6%, при этом в пятницу бумаги обновили исторический максимум, подорожав на 2,45%, до 181,62 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 0,2%.
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 15,8% в годовом исчислении — до 6,835 миллиарда рублей. Комиссионные доходы Московской биржи увеличились на 17%, до 9,253 миллиарда рублей.
Московская биржа до конца 2021 года планирует запустить торги с 7.00 мск на рынке акций, сейчас они начинаются с 10.00 мск и длятся до 23.50 мск.
Рынки,Московская биржа,
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