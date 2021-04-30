Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца, следует из проекта постановления правительства, который опубликовало Минэнерго

Меру предлагается ввести для недопущения ускорения роста цен на бензин.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Минэнерго и ФАС этим документом поручается ежемесячно отслеживать объемы производства и поставок бензина на внутренний рынок.

Средние потребительские цены на бензин в России выросли на две копейки за неделю 19—25 апреля. Об этом свидетельствуют данные Росстата

В докладе «Об объеме производства нефтепродуктов с 19 по 25 апреля 2021 года и потребительских ценах на них» указано, что бензин марки АИ-98 подорожал с 55,20 рублей до 55,22. Аналогично подорожали марки АИ-95 и АИ-92. Дизельное топливо выросло в цене на одну копейку.

В ведомстве отметили, что цены на бензин выросли в 22 российских регионах (больше всего, в Салехарде). Объем производства бензина за ту же неделю снизился на 3%.

Российские власти занялись подготовкой правовой базы для временного запрета вывоза бензина из страны. Как сообщает газета «Коммерсантъ», топливо готовятся внести в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Издание ссылается на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака

Из этого документа следует, что правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного ограничения экспорта отдельных видов нефтепродуктов.

Сам бензин планируют внести в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка, но в отношении них в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Иными словами в случае необходимости экспорт российского бензина в страны за пределами ЕАЭС может быть запрещен.

Власти России собирались сдерживать рост цен на бензин по-новому — за счет введения частичного ограничения на экспорт, рассказал профильный вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

Рамблер

«Сейчас это обсуждается в правительстве, Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период», — отметил Новак, пообещав определиться в ближайшее время.

В свою очередь, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев назвал такую меру крайней. В качестве более вероятных действий правительства он привел введение сезонных коэффициентов к минимальным требованиям по продаже топлива на внутренних биржах.

Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение цены.

В Федеральной антимонопольной службе связывают рост цен на топливо с целым рядом факторов, среди которых как рыночные, так и стихийные. По мнению ведомства, стоимость бензина в 2021 году выросла на фоне повышения экспортных цен, росте спроса на нефтепродукты, низкими температурами воздуха и ограничением нефтедобычи в рамках ОПЕК+, передаёт РИА «Новости».

Ранее Минэнерго объяснили, почему стоимость бензина не снижается вслед за нефтью. Так, по словам замминистра энергетики Павла Сорокина , топливо не дешевеет из-за изменения курса рубля, работы демпфирующего механизма и рыночного фактора.

В нынешней рыночной ситуации Правительство не может обязать нефтяные компании снизить цену на бензин и дизельное топливо, отметил он в интервью «Комсомольской правде». Это может привести к убыткам для нефтяных компаний и закрытию НПЗ, а потом и к дефициту на рынке, пояснил Сорокин.

Меры по стабилизации цен на топливо позволили снизить стоимость бензина примерно на пять рублей. Об этом ТАСС заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, сейчас средняя цена за литр бензина Аи-92 на АЗС составляет 44,89 рубля.

"Справедливая розничная цена без демпфера - 50,08 рублей за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рублей дороже", - отметили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что фактически 44,89 рубля за литр бензина платит покупатель, а 5,19 рубля - государство через демпфирующий механизм, который защищает рынок от скачков цен.

Ранее в Минэнерго рассказали о мерах, которые помогут стабилизировать цены на АЗС в пределах инфляции и сдерживать рост стоимости топлива в опте. В частности, был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, а плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 миллиона тонн исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке.

С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%).

Кроме того, Минэнерго совместно с Минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.

Эксперты заявили, что в текущем году существенного роста цен на топливо не произойдет. Санкции и пандемия COVID-19 не окажут особого влияния на данный сегмент. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов.

По мнению президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова , по стандартному сценарию до конца текущего года следует ждать роста топлива примерно на 8%.

Однако руководитель проектов ИГ (организация запрещена в России) «Петромаркет» Анна Лишневецкая подчеркнула, что увеличение розничных цен на бензин и дизельное топливо за 2021 год не превысит 5%.

«Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1–2 %», – добавила она.

По прогнозам аналитиков компании Refinitiv, падение стоимости дизельного топлива составит 5,1% — с 52 до 49 рублей за литр.