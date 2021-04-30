Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца, следует
из проекта постановления правительства, который опубликовало Минэнерго
.
Меру предлагается ввести для недопущения ускорения роста цен на бензин.
"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению", - говорится в документе.
Минэнерго и ФАС
этим документом поручается ежемесячно отслеживать объемы производства и поставок бензина на внутренний рынок.
Средние потребительские цены на бензин в России выросли на две копейки за неделю 19—25 апреля. Об этом свидетельствуют данные Росстата
.
В докладе «Об объеме производства нефтепродуктов с 19 по 25 апреля 2021 года и потребительских ценах на них» указано, что бензин марки АИ-98 подорожал с 55,20 рублей до 55,22. Аналогично подорожали марки АИ-95 и АИ-92. Дизельное топливо выросло в цене на одну копейку.
В ведомстве отметили, что цены на бензин выросли в 22 российских регионах (больше всего, в Салехарде). Объем производства бензина за ту же неделю снизился на 3%.
Российские власти занялись подготовкой правовой базы для временного запрета вывоза бензина из страны. Как сообщает газета «Коммерсантъ», топливо готовятся внести в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Издание ссылается на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака
.
Из этого документа следует, что правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного ограничения экспорта отдельных видов нефтепродуктов.
Сам бензин планируют внести в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка, но в отношении них в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Иными словами в случае необходимости экспорт российского бензина в страны за пределами ЕАЭС
может быть запрещен.
Власти России собирались сдерживать рост цен на бензин по-новому — за счет введения частичного ограничения на экспорт, рассказал профильный вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС.
«Сейчас это обсуждается в правительстве, Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период», — отметил Новак, пообещав определиться в ближайшее время.
В свою очередь, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев
назвал такую меру крайней. В качестве более вероятных действий правительства он привел введение сезонных коэффициентов к минимальным требованиям по продаже топлива на внутренних биржах.
Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение цены.
В Федеральной антимонопольной службе связывают рост цен на топливо с целым рядом факторов, среди которых как рыночные, так и стихийные. По мнению ведомства, стоимость бензина в 2021 году выросла на фоне повышения экспортных цен, росте спроса на нефтепродукты, низкими температурами воздуха и ограничением нефтедобычи в рамках ОПЕК+, передаёт РИА «Новости».
Ранее Минэнерго объяснили, почему стоимость бензина не снижается вслед за нефтью. Так, по словам замминистра энергетики Павла Сорокина
, топливо не дешевеет из-за изменения курса рубля, работы демпфирующего механизма и рыночного фактора.
В нынешней рыночной ситуации Правительство не может обязать нефтяные компании снизить цену на бензин и дизельное топливо, отметил он в интервью «Комсомольской правде». Это может привести к убыткам для нефтяных компаний и закрытию НПЗ, а потом и к дефициту на рынке, пояснил Сорокин.
Меры по стабилизации цен на топливо позволили снизить стоимость бензина примерно на пять рублей. Об этом ТАСС заявили в Минэнерго.
По данным ведомства, сейчас средняя цена за литр бензина Аи-92 на АЗС составляет 44,89 рубля.
"Справедливая розничная цена без демпфера - 50,08 рублей за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рублей дороже", - отметили в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что фактически 44,89 рубля за литр бензина платит покупатель, а 5,19 рубля - государство через демпфирующий механизм, который защищает рынок от скачков цен.
Ранее в Минэнерго рассказали о мерах, которые помогут стабилизировать цены на АЗС в пределах инфляции и сдерживать рост стоимости топлива в опте. В частности, был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, а плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 миллиона тонн исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке.
С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%).
Кроме того, Минэнерго совместно с Минфином
работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.
Эксперты заявили, что в текущем году существенного роста цен на топливо не произойдет. Санкции и пандемия COVID-19 не окажут особого влияния на данный сегмент. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов.
По мнению президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова
, по стандартному сценарию до конца текущего года следует ждать роста топлива примерно на 8%.
Однако руководитель проектов ИГ
(организация запрещена в России) «Петромаркет» Анна Лишневецкая подчеркнула, что увеличение розничных цен на бензин и дизельное топливо за 2021 год не превысит 5%.
«Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1–2 %», – добавила она.
По прогнозам аналитиков компании Refinitiv, падение стоимости дизельного топлива составит 5,1% — с 52 до 49 рублей за литр.
Ранее региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации отправили запросы владельцам АЗС с просьбой предоставить обоснование роста стоимости бензина и дизеля с 1 января 2021 года.