Эксперты: биткоин переживает переломный момент

По мнению специалистов, в настоящее время биткоин переживает переломный момент после недавней распродажи, и хотя он восстановился выше своей средней цены за последние 100 дней, он по-прежнему торгуется ниже своей 50-дневной скользящей средней, что обычно указывает на то, что приближается переломный момент, пишет Bloomberg.

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Согласно этому определению, если биткоину не удастся преодолеть 50-дневный средний барьер, который сейчас составляет около $57 тыс., то это означает период волатильности. Однако прорыв может быть нелегким делом: биткоин не смог этого сделать несколько раз за последнюю неделю.

Можно вспомнить, что торги крупнейшим в мире цифровым активом в последние дни были нестабильными после того, как в середине апреля он достиг рекордной отметки $64 тыс. С тех пор он упал более чем на 15%, хотя в начале этой недели восстановился на фоне положительных новостей, в том числе благодаря комментариям финансового директора Tesla (NASDAQ:TSLA), подтверждающим приверженность компании этой криптовалюте.

«Резкий спад биткоина по сравнению с тем, что мы видели в последнее время, безусловно, был неожиданностью, но,в конце концов, я думаю, что тот факт, что ситуация смогла восстановиться и стабилизироваться, — это хорошо. Это показывает реальную силу токена и устойчивость данного класса активов», — сказал Дэвид Тавил, президент ProChain Capital.

Несмотря на недавнюю волатильность, биткоин вырос на 511% по сравнению с прошлым годом. По данным лондонской аналитической исследовательской компании Quant Insight, изучающей взаимосвязь между активами и макрофакторами, инфляция и политика центральных банков мира были его основными движущими силами в течение последнего года.

Хотя часть экспертов сомневается в том, что биткоин может служить страховкой от инфляции, именно эта идея была ключевым принципом оптимистичной веры в него.

Сторонники биткоина считают, что он является средством сбережения.