77 рублей за доллар: нацвалюту обрекли на обвал

Ряд факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики, оказывают давление на рубль. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая.

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Рубль с середины апреля укреплялся к доллару и евро - вплоть до 74,19 и 89,92 рубля соответственно, однако к концу недели вновь перешел к снижению. Так, по состоянию на 15:30 мск, доллар рос на 0,51% - до 75,14 рубля, евро - на 0,3%, до 90,76 рубля.

Ослабление рубля в конце недели связано с прохождением пика налогового периода, поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин . Фактором слабости рубля является и коррекция мировых цен на нефть после роста в течение трех дней. Ближайший фьючерс Brent теряет более 2,6%, опустившись до $66,7 за баррель.

В свою очередь традиционный фактор высокого спроса на валюту в майские праздники скажется на рубле в текущем году в меньшей степени. "Низок спрос туристов на валюту из-за закрытия многих направлений. Предложение валюты в праздники обычно ограничено. При появлении негатива спрос на валюту не будет удовлетворен", - добавляет аналитик инвесткомпании "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

Прогноз на май

Главными для положения рубля в предстоящий месяц останутся такие ориентиры, как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть, считают эксперты.

"С учетом ожиданий в обозримой перспективе саммита лидеров России и США, а также снижения уровня напряженности на востоке Украины можно предполагать дальнейшее улучшение геополитической конъюнктуры и, соответственно, сентимента в отношении рублевых активов", - полагает Бахтин.

Глобальный аппетит к риску может также повышаться по мере преодоления волны пандемии в Индии, Бразилии и европейских странах, прогресса в массовой вакцинации и восстановления экономической активности, добавляет эксперт.

К концу мая в "Финаме" ожидают 73-76 рублей за доллар и 87-91 рубль за евро, в "БКС Мир инвестиций" - 72,5-76,5 рубля за доллар и 88-92 рублей за евро. "Фридом финанс" прогнозирует доллар в диапазоне 72,5-77,5 рубля, евро - 88-92,5 рубля.