Это связано с ограничениями на передвижение грузовиков массой более 3,5 тонны внутри МКАД.
Новые правила должны были вступить в силу с 5 мая, однако из-за жалоб бизнеса на недостаточное время для оформления пропуска их перенесли на 15 июня.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков
в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил перенос сложностями проработки системы. По его словам, штрафы и задержка грузовиков с продуктами приведёт к подорожанию товара.
«Майские выходные длятся не до июня, я думаю, там тоже понимают, что система недоработана. На 13 мая назначен семинар по системе. Надо каждую заминку обсуждать и менять правила, сами бизнес-процессы работы системы, чтобы она запустилась и работала без сбоев. Запланировать маршрут и по нему проехать в Москве практически невозможно. Мы считаем, что должна быть оценка, как это повлияет на количество машин, которые останутся на рейсе. Любое выпадение автотранспорта, которое обслуживает торговые точки, создаст дефицит предложения на рынке и повлияет на цены».
Востриков отметил, что система получения пропуска сложная, за отклонение от прописанного маршрута выписывают штрафы, а не менять маршрут в Москве невозможно из-за пробок. В связи с этим перенос сроков не повлияет на решение проблемы, подчеркнул он.
«Система сложная, человеку без юридического образования сложно понять, какие документы прикреплять. Оформив все документы и отправив заявку, потом приходит простая отбивка, что в выдаче пропуска вам отказано. Можно запросить, что не соответствует, через другой сервис и там срок ответа до 30 дней.
Простой перенос проблему не решит. Надо менять и саму форму оформления, и подходы. Сейчас оформляется дневной и вечерний пропуск. Это приводит к тому, что для Москвы придётся предприятию оформлять два пропуска на транспортное средство. Потому что с нашими пробками невозможно сказать, не задержится ли машина в пути. Потом по правилам надо оформлять маршрут со всеми точками движения. У нас масса систем навигации, они созданы для оптимизации маршрута, а здесь предприятие должно прописать маршрут и от него не отклоняться. Если машина отклоняется от маршрута, то аннулируется пропуск с последующей выпиской штрафов. Процедуры надо менять и доводить до работоспособности. Вряд ли у водителя будет время доказывать, что он в это время был в пробке».
Ранее проблемы с логистикой подтвердили в сети гипермаркетов «Лента». Там сообщили, что часть перевозчиков отказывается от заказов из-за новых правил, а тарифы на логистику растут, пишет «Коммерсантъ». На проблемы также обратили в компании «Вкусвилл» и PepsiCo.
Новые правила предполагают оформление пропусков на движение внутри МКАД для грузовиков массой от 3,5 т, разделение пропусков на ночные и дневные, а также введение фиксированных маршрутов.