Простой перенос проблему не решит. Надо менять и саму форму оформления, и подходы. Сейчас оформляется дневной и вечерний пропуск. Это приводит к тому, что для Москвы придётся предприятию оформлять два пропуска на транспортное средство. Потому что с нашими пробками невозможно сказать, не задержится ли машина в пути. Потом по правилам надо оформлять маршрут со всеми точками движения. У нас масса систем навигации, они созданы для оптимизации маршрута, а здесь предприятие должно прописать маршрут и от него не отклоняться. Если машина отклоняется от маршрута, то аннулируется пропуск с последующей выпиской штрафов. Процедуры надо менять и доводить до работоспособности. Вряд ли у водителя будет время доказывать, что он в это время был в пробке».