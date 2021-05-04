Снова 90-е. Когда цена нефти рухнет в 10 раз

Цены на нефть по-прежнему остаются очень волатильными, что с ними произойдет в будущем прогнозировать сложно. Сокращение спроса на нефть в связи с переходом на новые виды транспорта, новые способы генерации электричества — все это способно обвалить нефтяные котировки и до 10 долларов за баррель. Однако маловероятно, что это произойдет в ближайшие 10-20 лет, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм"

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ОТ ОБВАЛА ЦЕН НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

Цены на нефть за год полностью поправили пошатнувшиеся прошлой весной уровни. Тогда из-за транспортного коллапса и разногласий внутри ОПЕК+ нефтяные котировки показали "почти отвесное падение", напоминает эксперт фондового рынка Николай Подлевских

Нефтяные цены неоднократно пересекали кажущиеся сегодня роковыми для нашего благополучия уровни порядка 10 долларов за баррель. Достаточно вспомнить провал цен в девяностые годы, когда низкие цены нефти "методично добивали" российскую экономику.

С тех пор ситуация с балансами спроса и предложения на нефть в мире значительно изменилась. "Но и сегодня цены нефти остаются очень волатильными, и трудно зарекаться от их возможного снижения даже в два раза», — рассуждает Подлевских.

НЕФТЬ ПО 10 — ЭТО КРИЗИС

Заместитель генерального директора ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров считает, что цена в 10 долларов за баррель нефти действительно "может иметь место" из-за сокращения спроса в связи с переходом на новые виды транспорта, энергоносителей или новые способы генерации электричества.

Однако маловероятно, что это произойдёт в ближайшие 10-20 лет.

К тому же нет уверенности, что и сам спрос будет существенно сокращаться, хотя бы потому что нефть нужна для производства металлов и полимеров, для создания тех же альтернативных электростанций.

"Отказ от нефти в существенных объёмах (кроме использования в химии, как мечтал Менделеев) — дело не одного десятилетия. Так что "нефть по 10" — это ситуация глубокого экономического кризиса, а не здоровой "зелёной" экономики", — уверен эксперт.

Если спрос будет падать постепенно, как и должен, то столь же постепенно в среднем будет снижаться и добыча, за счёт отказа от новых проектов.

Что же касается кризиса, то он, по мнению Александрова, вполне возможен, в духе 2008 года. Тогда, в 2006-2007 годах, как раз происходило ралли цен на сырьевые активы и индексы, подобное нынешнему.

"Но сегодня ситуация дополнительно усложняется невероятными по масштабам вливаниями в экономику, по сути — прямой эмиссией американского доллара", — указывает он.

Нефть может рухнуть в результате перепроизводства из-за нарушения договоренностей между нефтедобывающими странами ОПЕК+, добавляет главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян. Вторая гипотетическая причина — глобальный спад экономик, то есть новый кризис.

"Вместе с тем, низкая стоимость нефти в текущих реалиях выгодны только для Китая и ЕС", — говорит он.

"ЗЕЛЕНЫЕ СТРАТЕГИИ"

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка, к 2050 году цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения.

"Если лидеры большинства государств примут решительные меры по ограничению влияния глобального потепления, и оно не приведет к росту средней температуры более чем на 2 градуса по Цельсию к 2050 году, спрос на нефть "значительно упадет", — предполагает он.

По прогнозу британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, использование традиционных энергоносителей будет активно заменяться электрогенерацией. Запасы, а соответственно, и добыча нефти будет сокращаться. Так, к 2050 году потребление нефти сократится до 50-60% от текущего уровня.

Что касается авторынка, то к 2050-му, после введения радикальных ограничений на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в мире будет 2,5 млрд автомобилей, из которых примерно 1,5 млрд останутся с двигателями внутреннего сгорания — что приблизительно соответствует числу машин в этом году.

При кратном снижении добычи нефти это вызовет не профицит, а дефицит топлива. По словам аналитика, cущественно снизить потребление нефтепродуктов поможет введение углеродного налога в развитых странах.

"Но даже при всех усилиях по борьбе с углеродным следом, который оставляет сжигание ископаемых видов топлива, себестоимость альтернативных видов двигателей будет оставаться существенно выше без серьезного технологического прорыва", — уверен Миронюк.

Возможны и другие варианты снижения CO2 в атмосфере, связанные не с сокращением выбросов, а с поглощением CO2, — например, за счёт увеличения площади лесов. В этом случае не потребуется вводить столь серьезные ограничения на использование ископаемого топлива.

По мнению аналитика, прогноз Wood Mackenzie мог бы реализоваться в том случае, если бы глобальная добыча нефти "не снижалась значительно из-за исчерпания запасов на горизонте до 2050 года", полагает аналитик.

Кроме того, громадную роль играет сделка ОПЕК+, которая и в долгосрочной перспективе поможет поддерживать котировки на приемлемом для всех участников рынка уровне.

ФАТАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

Заставить цены на нефть опуститься в район 10 долларов за баррель может резкий коллапс потребления, тогда на рынке возникнет резкий избыток предложения. "Зарекаться от такого трудно", — считает Подлевских.

"Приход коронавируса научил человечество опасаться других возможных вирусных атак. Однако пока человечество справлялось с подобными напастями — справится и с этим", — уверен он.

Еще менее вероятными для высоких нефтяных цен выглядят возможные обнаружения гигантских залежей нефти и газа в будущем.

"Но значимых открытий нефти, способных кардинально повлиять на динамику предложения, не происходило уже много лет, и трудно рассчитывать, что это может произойти в обозримой перспективе, тем более в условиях сокращения инвестиций в разведку новых месторождений", — отмечает эксперт.

Столь же эфемерным, по мнению Подлевских, выглядит упование на резкий рост производства возобновляемой энергетики — и с этой стороны "фатальных угроз высоким ценам нефти пока не видно". Да и обвального перехода на электромобили в ближайшие годы тоже не случится.

А уж предполагать сценарии резкого укрепления доллара, а значит, и снижения нефтяных цен против укрепляющейся мировой валюты и вовсе "выглядит фантастикой".