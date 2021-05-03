Названы самые необычные вакансии в России с зарплатой от 100 тысяч

Сервис «Работа.ру» составил майский рейтинг самых необычных вакансий на российском рынке труда с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц, передает RT.

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Так, от 175 тысяч рублей зарабатывает холодильщик в Москве. На данной должности необходимо обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения.

Колористу в Тюмени готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Этом работнику предстоит заниматься подбором красок для ремонта автомобилей.

В столичный медицинский центр требуется врач лечебной физической культуры (ЛФК), которому предлагают до 150 тысяч рублей.

Трубогибщик на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге может зарабатывать до 130 тысяч рублей.

До 120 тысяч рублей готовы платить корианщику в поселении Десеневское в Новой Москве. Сотруднику нужно будет изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня.

Такую же сумму может зарабатывать грумер в Москве. Грумер консультирует по вопросам ухода за животными, стрижет и моет шерсти питомцев, а также проводит гигиенические процедуры с когтями и ушами животных.