Названы самые необычные вакансии в России с зарплатой от 100 тысяч

Сервис «Работа.ру» составил майский рейтинг самых необычных вакансий на российском рынке труда с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц, передает
RT.
Фото: Интерпресс / ТАССИнтерпресс / ТАСС
Так, от 175 тысяч рублей зарабатывает холодильщик в Москве. На данной должности необходимо обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения.
Колористу в Тюмени готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Этом работнику предстоит заниматься подбором красок для ремонта автомобилей.
В столичный медицинский центр требуется врач лечебной физической культуры (ЛФК), которому предлагают до 150 тысяч рублей.
Трубогибщик на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге может зарабатывать до 130 тысяч рублей.
До 120 тысяч рублей готовы платить корианщику в поселении Десеневское в Новой Москве. Сотруднику нужно будет изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня.
Такую же сумму может зарабатывать грумер в Москве. Грумер консультирует по вопросам ухода за животными, стрижет и моет шерсти питомцев, а также проводит гигиенические процедуры с когтями и ушами животных.
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