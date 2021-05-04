Фьючерсы на золото закрылись ростом впервые за пять сессий

Фьючерсы на золото в понедельник закрылись ростом впервые за пять сессий. Инвесторы стали более активно покупать этот металл на фоне ослабления доллара США.

Фото: © РИА Новости. Илья Наймушин © РИА Новости. Илья Наймушин

Поддержку котировкам также оказывало "снижение доходности казначейских облигаций", отметил Майкл Армбрастер, управляющий партнер Altavest.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась примерно до 1,61%, а индекс доллара ICE опустился на 0,3%.

На фоне ослабления доллара драгоценные металлы, деноминированные в американской валюте, могут стать более привлекательными для зарубежных покупателей. Снижение доходности гособлигаций сокращает альтернативные издержки владения драгоценными металлами, не приносящими гарантированного дохода.

Аналитик Oanda Эдвард Мойя отметил, что поддержку золоту оказали воскресные заявления министра финансов США Джанет Йеллен . "Не думаю, что инфляция станет проблемой, но если все же станет, у нас имеются инструменты, позволяющие эту проблему решить", — сказала она.

“Их приходится убеждать в этом, но инвесторы начинают верить в то, что возобновление торговли и сообщения о разогреве инфляции не обязательно приведут к резкому росту доходности казначейских облигаций, что потянуло бы цены на золото вниз", — написал Мойя в аналитической записке.

Поддержку золоту также оказал "спрос на активы-убежища, выросший на фоне событий в Индии и других регионах, ведущих ожесточенную борьбу с растущим числом случаев заражения коронавирусом", отметил Чинтан Карнани, директор по исследованиям Insignia Consultants.

Он считает, что на этой неделе "краткосрочный бычий тренд продолжится", и золото будет торговаться выше 1800 долларов.

Июньские фьючерсы на золото в понедельник закрылись повышением на 24,10 доллара, или 1,4%, по 1791,80 доллара за унцию. По данным FactSet, это самая высокая с 21 апреля цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов. В течение дня цены на золото поднимались до 1798,90.

Июльские фьючерсы на серебро выросли в цене на 1,09 доллара, или 4,2%, до 26,96 доллара за унцию, показав самый большой однодневный рост в пунктах и процентах и закрывшись на максимуме с февраля.

Некоторые участники рынка связывают текущий рост котировок серебра и золота с желанием инвесторов приобрести драгоценные металлы по выгодным ценам после падения прошлой недели.

"Быки на рынке золота и серебра вернули себе определенное техническое преимущество на краткосрочную перспективу", — написал Джим Викофф из Kitco.com.

"Котировки золота и серебра в понедельник устойчиво росли на фоне стремления участников рынка выгодно купить эти металлы, а также ввиду позитивных внешних факторов, включая снижение индекса доллара США", — отметил он в аналитической записке.

Джо Байдена. Между тем Армбрастер из Altavest полагает, что на рынке золота "сохраняется понижательный тренд, а доходность гособлигаций, вероятно, будет расти в ближайшие месяцы на фоне ожидания их нового размещения". Однако это зависит от того, одобрит ли Конгресс планы расходов, предлагаемые администрацией президента США

"Мы по-прежнему осторожно негативно оцениваем краткосрочные перспективы цен на золото", — сообщил Армбрастер.

Рост котировок золота ускорился после выхода в понедельник индекса менеджеров по снабжению (PMI), рассчитываемого Институтом управления поставками.

По итогам прошедшей недели котировки золота снизились на 0,6%, однако за апрель они поднялись примерно на 3%, впервые за истекший период 2021 года продемонстрировав месячный рост. Фьючерсы на серебро по результатам прошлой недели потеряли в цене примерно 0,8%, однако за месяц они подорожали на 5,5%, согласно данным FactSet.

Июльские фьючерсы на медь выросли в цене почти на 1,4%, до 4,53 доллара за фунт, что является максимумом закрытия примерно с февраля 2011 года, по данным FactSet.