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Экономист назвал условие обрушения доллара

Ювелина Бернст
6 часов назад
Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором должен рухнуть доллар, передает "Вечерняя Москва".
Экономист назвал условие обрушения доллара
Фото: ТАССТАСС
По мнению эксперта, отказ РФ от американской валюты скорее всего не повлияет на его судьбу, поскольку Россия не главный торговый партнер Соединенных Штатов, и ее доля в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика.
Проблемы могут начаться у доллара, если от него откажутся такие крупные мировые экономические игроки, как ЕС, Китай, Индия и Бразилия, говорит экономист.
Кроме того, по его словам, плохо сказаться на валюте США может переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах.
Конкуренцию доллару в качестве резервного платежного средства может составить китайский юань или валюты других государств, подытожил Колганов.
Ранее читатели болгарских СМИ высказали мнение, что отказ России от доллара вызовет экономический кризис в США.
Рынки,Андрей Колганов,МГУ,ЕС,Вечерняя Москва,
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