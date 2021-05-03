Экономист назвал условие обрушения доллара

По мнению эксперта, отказ РФ от американской валюты скорее всего не повлияет на его судьбу, поскольку Россия не главный торговый партнер Соединенных Штатов, и ее доля в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика.
Проблемы могут начаться у доллара, если от него откажутся такие крупные мировые экономические игроки, как ЕС, Китай, Индия и Бразилия, говорит экономист.
Кроме того, по его словам, плохо сказаться на валюте США может переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах.
Конкуренцию доллару в качестве резервного платежного средства может составить китайский юань или валюты других государств, подытожил Колганов.
Ранее читатели болгарских СМИ высказали мнение, что отказ России от доллара вызовет экономический кризис в США.