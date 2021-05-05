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Рубль утром прибавляет к доллару и евро

Праймиещё 9
1 час назад
Курс рубля в начале утренних торгов среды укрепляется к доллару и перешел к росту относительно евро, следует из данных Московской биржи.
Рубль утром растет к доллару и евро
Фото: ReutersReuters
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.53 мск снижался на 10 копеек, до 74,74 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,84 рубля.
На старте торгов рубль рос на 4 копейки к доллару и снижался на 3 копейки к евро.
Рынки,Московская биржа,
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