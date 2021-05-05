Рубль утром растет к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.53 мск снижался на 10 копеек, до 74,74 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,84 рубля.

На старте торгов рубль рос на 4 копейки к доллару и снижался на 3 копейки к евро.