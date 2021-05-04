Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по трем дополнительным маршрутам. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на национальном правовом портале

Ранее ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратилось в МАРТ с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель (граница РФ и Белоруссии) - Полоцк (Белоруссия), Унеча (Высокое) (граница РФ и Белоруссии) - Полоцк и Полоцк - Новополоцк.

В соответствии с документом тариф на транспортировку нефти по маршруту Невель - Полоцк установлен в размере 45,39 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча - Полоцк - 175,6 российского рубля, Полоцк - Новополоцк - 0,46 российского рубля.

Как отметили в пресс-службе МАРТ, решение обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба". При этом размер тарифов определен в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, утвержденной министерством экономики по согласованию с Федеральной службой по тарифам РФ.

Как сообщает белорусский оператор "Гомельтранснефть Дружба", предприятие обратилось в МАРТ с просьбой установить тарифы в связи с завершением ремонта двух резервуаров на 50 тыс. кубометров и скорым завершением ремонта резервуара на 30 тыс. кубометров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Полоцк". "Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк, - говорится в сообщении. - Установление тарифов по маршруту Полоцк - Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке".