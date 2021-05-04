Эксперт рассказал, кто может обрушить доллар

Однако проблемы у «американца» могут начаться, если дедолларизацию также начнут ЕС, Индия и Бразилия.

Кроме того, ослабить доллар может переход большинства стран на взаиморасчеты в национальных валютах.

Но даже в этом случае полного отказа от доллара не будет: какие-то товары все равно придется покупать и продавать, используя американскую валюту. Однако доля доллара в такой ситуации уже не будет доминирующей.