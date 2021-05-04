Эксперт рассказал, кто может обрушить доллар

Ранее доля доллара в российском экспорте стала ниже 50 процентов, писал «Рамблер». По данным Bloomberg, большую часть спада обеспечивает торговля России с Китаем (более трех четвертей сделок стран проводятся в евро). Доля европейской валюты в общем объеме экспорта выросла более чем на десять процентных пунктов, до 36 процентов.
Колганов отметил, что одних России и Китая недостаточно, чтобы обрушить доллар.
«Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика, чтобы это повлияло на судьбу доллара», - объяснил экономист.
Однако проблемы у «американца» могут начаться, если дедолларизацию также начнут ЕС, Индия и Бразилия.
Кроме того, ослабить доллар может переход большинства стран на взаиморасчеты в национальных валютах.
Но даже в этом случае полного отказа от доллара не будет: какие-то товары все равно придется покупать и продавать, используя американскую валюту. Однако доля доллара в такой ситуации уже не будет доминирующей.