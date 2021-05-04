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ЦБ повысил курс доллара

Газета.Ru
4 часа назад
Банк России установил официальный курс доллара и евро на среду, 5 мая.
По сравнению с предыдущим показателем доллар поднялся на 0,4116 коп., до 75,2567.
Евро опустился на 0,134 коп., до 90,4510 руб.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал, при каких условиях возможно обрушение доллара.
Рынки,Видео,Андрей Колганов,МГУ,Центральный банк России,
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