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Стоимость криптовалюты Ethereum превысила 3,5 тыс.долларов

Вероника Полынина
1 час назад
Стоимость криптовалюты Ethereum впервые в истории превысила 3,5 тысячи долларов, передает Forbes.
3,5 тыс.долларов превысила стоимость Ethereum
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ходе торгов на онлайн-бирже Coindesk эфир достигал 3 530 долларов за монету.
По мнению аналитиков, в ближайшее время криптовалюта может подняться до 5 200 долларов, прежде чем столкнется со следующей серьезной отметкой сопротивления.
Как писал «Рамблер», накануне Ethereum преодолел отметку в 3 тысячи долларов за единицу и сделал своего создателя, 27-летнего Виталика Бутерина, самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. По данным Forbes, состояние Бутерина, которое насчитывает 333 520 токенов, достигло 1,09 миллиарда долларов. С начала 2020 года оно выросло почти в 25 раз.
Рынки,Forbes,
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