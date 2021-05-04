3,5 тыс.долларов превысила стоимость Ethereum

По мнению аналитиков, в ближайшее время криптовалюта может подняться до 5 200 долларов, прежде чем столкнется со следующей серьезной отметкой сопротивления.

Как писал «Рамблер», накануне Ethereum преодолел отметку в 3 тысячи долларов за единицу и сделал своего создателя, 27-летнего Виталика Бутерина, самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. По данным Forbes, состояние Бутерина, которое насчитывает 333 520 токенов, достигло 1,09 миллиарда долларов. С начала 2020 года оно выросло почти в 25 раз.