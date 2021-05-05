На рынке валютообменных операций в РФ наступило затишье

Россияне в апреле этого года покупали иностранную валюту реже, чем в марте. Минувший месяц стал "относительным затишьем" в валютообменных операциях, говорится в аналитическом исследовании банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

Фото: © Петр Ковалев/ТАСС © Петр Ковалев/ТАСС

"Минувший апрель показал относительное затишье россиян в валютообменных операциях. Видимо на фоне происходящих мировых событий, они решили временно занять наблюдательную позицию, без заметной активности в операциях с долларами и евро. По наблюдениям аналитиков банка "Русский стандарт", в апреле россияне покупали валюту реже, чем в марте, но чаще, чем в феврале", - отмечается в исследовании.

Причем, по данным банка, относительно марта в апреле на 18% снизилось количество, а на 25% - общая сумма валютообменных операций. Кроме того, по сравнению с мартом в апреле средний чек снизился на 9% и составил 61 641 рубль.

"С самого начала 2021 года россияне чаще продают доллары и евро, чем покупают. Апрель не стал исключением. В общем количестве валютообменных операций месяца на продажу пришлось 64%, а на покупку - 36%. При этом в общей сумме операций по обмену долларов продажа клиентами заняла долю 49%, а покупка - 51%. В сумме обменных операций с евро в апреле 52% от суммы пришелся на продажу и 48% - на покупку евро", - указывают аналитики.

Прогноз курса

Как сообщил ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко, в мае при отсутствии геополитической напряженности рубль склонен к дальнейшему укреплению, основной фактор влияния - нефтяные котировки. Ожидаемые торговые диапазоны в мае, по мнению эксперта, для доллара - 73-76,50 рубля, евро - 87-91,50 рубля.